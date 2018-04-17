Starbucks ABD'de 8 bin şubesini 29 Mayıs'ta birkaç saat kapatacak

Starbucks Philadelphia'daki bir şubelerinde iki siyahi adamın gözaltına alınmasına karşı büyüyen tepkiler nedeniyle, 29 Mayıs'ta 8 bin şubesini birkaç saatliğine kapatıp 'ırkçı önyargıları kırma eğitimi' vereceğini duyurdu.

ABD'nin Philadelphia kentindeki bir Starbucks mağazasında iki siyahi adamın hiçbir sebep yokken gözaltına alınmasının yankıları sürüyor.

Olay, kahve sipariş etmeyen ama tuvaleti kullanmak isteyen iki adamın, çalışanlardan birinin 911'i aramasının ardından gözaltına alınırkenki görüntülerinin viralleşmesi sonrasında patlak vermişti.

Şirket CEO'su Kevin Johnson, olay nedeniyle iki adamdan yüz yüze özür dilemeye hazır olduğunu söylemişti.

Ancak olaya tepki duyanlar, günlerdir bölgedeki mağazanın önünde irili ufaklı protesto gösterileri düzenlemeyi sürdürüyor ve 911'i arayan kişinin işten çıkarılmasını istiyor.

Şirket sözcüsü ilgili kişinin yerinin değiştirildiğini duyursa da, daha fazla açıklama yapmayı reddetti.

Büyüyen protestoların ardından şirket, çareyi bir "önyargı eğitimi" yapacağını duyurmakta buldu.

Yetkililer, önümüzdeki aylarda yaklaşık 175 bin çalışan için ırkçı önyargıları kırmak üzere eğitim verileceğini, 8 binden fazla ABD mağazasının birkaç saatliğine kapatılacağını açıkladı.

Starbucks, mağazaların 29 Mayıs'ta öğleden sonra kapalı olacağını söyledi. Şirket ofisleri de aynı sırada kapalı olacak.