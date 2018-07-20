St. Louis Fed Başkanı'ndan Trump'a tepki

St.Louis Fed Başkanı James Bullard,Trump'ın Fed'e dair yaptığı yorumlarının ardından, Trump'ın yorumlarının FOMC kararlarını etkilemeyeceğini açıkladı.

ABD Merkez Bankası (Fed) St.Louis Başkanı James Bullard, Trump'ın Fed eleştirilerine dair açıklama yaptı. Bullard, Trump'ın yorumlarının FOMC kararlarını etkilemeyeceğini açıkladı.

Bullard yaptığı açıklamada, "Trump'ın Fed'e ilişkin yorumlarına ağırlık vermesini bekliyorum. Ancak bu Fed'in istikrarlı enflasyon ve maksimum istihdam hedefini değiştirmez.Tırmanan ticaret Savaşları ABD ekonomisi için risk oluşturabilir" şeklinde konuştu.

Trump Fed'in faiz artışı yönündeki politikasını eleştirmiş, konuşmasının ardından dolar değer kaybetmişti.