Sri Lanka’nın başkentinde 87 adet patlayıcı bulundu

Sri Lanka polisi dünkü saldırıların ardından bugün başkent Kolombo’daki otogarda 87 adet patlayıcı bulduğunu açıkladı.

Sri Lanka’da dünkü intihar saldırıları sonrasında bu geceden itibaren olağanüstü hal ilan edilirken, polis tarafından başkent Kolombo’nun otogarında 87 patlayıcının ele geçirildiği bildirildi.

Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena olağanüstü halin pazartesi gecesinden itibaren başlayacağını açıkladı.

Dün kiliselere ve otellere düzenlenen bombalı saldırılarda 290 kişinin ölümü ve 500 kişinin yaralanmasının ardından bugün de başkentte Kochchikade adlı kilisede bir patlama meydana geldi. Patlamanın bomba imha ekiplerinin kilisede bulunan bir patlayıcıyı etkisiz hale getirmeye çalışırken kontrollü olarak meydana geldiği bildirildi.

Saldırılar sonrasında pazar akşamından pazartesi sabahına kadar ilan edilen sokağa çıkma yasağının pazartesi akşamı yerel saatle 20.00 ile sabaha karşı 04.00 arasında da geçerli olacağı kaydedildi.

Sri Lanka adasındaki saldırıların ardından Hindistan da sahil güvenliğini alarma geçirdi. Saldırıları düzenlediği belirtilen Ulusal Tevhid Cemaati adlı islamcı örgüt üyelerinin deniz yoluyla Hindistan topraklarına girmesinden endişe ediliyor.

Sri Lanka Sağlık Bakanı Rajitha Senaratne, Ulusal Tevhid Cemaati adlı yerel örgütün düzenlediği saldırılarda dışarıdan destek almış olabileceğini bildirmişti.

Öte yandan dünkü saldırılarda yaşamını yitirenler arasında en az 39 kişinin yabancı uyruklu olduğu belirtildi. Saldırılarda yaşamını yitiren iki Türk mühendisin isimlerinin Yiğit Ali Çavuş ile Serhan Selçuk Nariçi olduğu açıklandı.