Sri Lanka’daki katliamın istihbaratı 2 hafta önceden alınmış

Sri Lanka’da dün kilise ve otellere düzenlenen 8 ayrı intihar saldırısında 290 kişi yaşamını yitirdi. Saldırıya ilişkin bir istihbaratın güvenlik konseyine iki hafta önce iletildiği ortaya çıktı. Ancak konseyin bu istihbaratı hükümetle paylaşmadığı iddia edildi. Sri Lanka Halk Kurtuluş Cephesi ise bu durumun sorumluluğunun iktidarın tüm kanatlarına ait olduğunu ve bunun bedelini halkın ödediğini belirtti.

Sri Lanka’da dün Paskalya kutlamaları sırasında kilise ve otellere düzenlenen canlı bomba saldırılarında en az 290 kişi öldü, 500 kişi yaralandı.

Sri Lankalı bir bakan Ulusal Tevhid Cemaati adlı örgütün saldırı düzenleyeceğine dair bir istihbarat mektubunun Devlet Başkanı Maithripala Sirisena’nın başkanlığındaki güvenlik konseyine sunulduğunu ancak hükümetin konuyla ilgili bilgilendirilmediğini ileri sürdü.

Sri Lanka hükümetinden Bakan Rajitha Senaratne, bugün başkent Kolombo’da yaptığı açıklamada saldırıyla ilgili istihbaratın iki hafta öncesinden saldırganların kimlik bilgileriyle birlikte güvenlik konseyine sunulduğunu söyledi.

Bakan Senaratne “9 Nisan’da ulusal istihbarat başkanı bir mektup yazdı ve bu mektupta bu terör örgütü üyelerinin çoğunun ismi de yazıyordu” dedi. Ancak Sri Lankalı bakan istihbaratın Başbakan Ranil Wickremesinghe ve hükümetle paylaşılmadığını ileri sürdü. Bakan Senaratne bunun nedeninin Başbakan ve hükümetinin sözkonusu istihbarat raporunun gündeme geldiği Devlet Başkanı Sirisena’nın başkanlığında toplanan ulusal güvenlik konseyi toplantılarına çağrılmamamaları olduğunu kaydetti.

İngiliz gazetesi Guardian’da yayımlanan habere göre, Sri Lankalı bakanın bu açıklamaları, devlet başkanıyla hükümet arasındaki siyasi ayrılıkların güvenlik zaafiyetine neden olarak saldırılara zemin hazırladığı kaygılarını beraberinde getirdi.

SRİ LANKA HALK KURTULUŞ CEPHESİ: İKTİDARIN TÜMÜ SORUMLU

Sri Lanka Halk Kurtuluş Cephesi ise bugün bir açıklama yaparak istihbarat birimlerinin raporlarına karşın hükümetin halkın güvenliğini görmezden gelmesinin sorumluluğunun yalnızca iktidarın bir tarafına ait olmadığını vurguladı.

Sri Lanka Halk Kurtuluş Cephesi Enformasyon Sekreteri Vijitha Herath düzenlediği basın toplantısında dünkü saldırılarla ilgili istihbaratın görmezden gelinmesinin sorumluluğunu aynı zamanda hükümetin de üstlenmesi gerektiğini belirtti.

Saldırıları barbarca ve insanlık dışı olarak tanımlayan Herath, saldırıya karışanlarla ilgili tüm yasal tedbirlerin alınmasını istedi. Saldırıda hedef alınanların sıradan insanlar olduğunu dile getiren Herath, hiçbirinin ülkede süren siyasi mücadelenin bir parçası olmadığını belirtti ve tüm Sri Lankalıları bu barbar eyleme karşı ayağa kalkmaya çağırdı. Herath saldırıyla ilgili alınan istihbaratı görmezden gelen yöneticilerin yalnızca kendi iktidar çıkarlarını düşünerek ülkeyi içler acısı bir duruma sürüklediklerini ve bu durumun bedelini de halka ödettiklerini kaydetti.

Sri Lanka’da Başbakan Wickremesinghe ile Devlet Başkanı Sirisena arasındaki siyasi ayrılık son olarak Sirisena’nın geçen ekim ayında başbakanı görevden alma girişimiyle bir kez daha gündeme gelmişti.



Öte yandan saldırıyı düzenlediği belirtilen Ulusal Tevhid Cemaati adlı cihatçı örgüt adını Ocak ayında ülkedeki Budist heykellere düzenledikleri saldırılarla duyurmuştu ve dört üyesi bu saldırılar nedeniyle tutuklanmıştı.

