Sri Lanka'daki katliamda ölü sayısı 310'a yükseldi

Sri Lanka’da Paskalya gününde kilise ve otelleri hedef alan saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı 310'a yükseldi.

Sri Lanka Daily Mirror’ın, Polis Medya Sözcüsü Ruwan Gunasekara’nın açıklamalarına dayandırarak verdiği habere göre, Pazar günkü Paskalya törenleri sırasında kilise ve otellere yönelik düzenlenen bombalı saldırılarda ölenlerin sayısı arttı.

Sözcü Gunasekara, saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısının 290'dan 310'a yükseldiğini kaydetti.

Saldırıların ardından yapılan operasyonların devam ettiğini aktaran Gunasekara, şu ana kadar 40'a yakın şüphelinin yakalandığını açıkladı. Gunasekara, gözaltına alınan kişilerin tamamının Sri Lankalı olduğunu belirtti.

Hayatını kaybedenler için yerel saatle 08:30'da 3 dakikalık saygı duruşunda bulunulurken, ülkede ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) bugün yürürlüğe girdi.