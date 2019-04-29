Sri Lanka’da yüzü kapatan tüm kıyafetler yasaklandı

Sri Lanka, kilise ve otellere düzenlenen saldırıların ardından kamuya açık alanlarda burka ve peçe gibi yüzü kapatan kıyafetler giyilmesini yasakladı.

Sri Lanka’da önceki pazar günü Paskalya kutlamaları sırasında 250’den fazla kişinin öldüğü saldırıların ardından yüzün görünmesini engelleyen tüm kıyafetlerin kamuya açık yerlerde giyilmesi yasaklandı.

Kararı Sri Lanka Cumhurbaşkanı Maithripala Sirisena duyurdu.

Sirisena’nın ofisinden yapılan açıklamada, ülkede ilan edilen Olağanüstü Hal kapsamında uygulanacak yasağın pazartesiden (bugün) itibaren geçerli olduğu bildirildi.

Açıklamada kişinin kimliğinin saptanmasına engel olacak herhangi bir yüz örtüsünün güvenlik gerekçesiyle yasaklandığı belirtildi. Açıklamada özel olarak peçe ya da burka ifadelerine ise yer verilmedi.

Kısa süre önce Sri Lankalı bir milletvekili, saldırganların burkayı kimliklerini gizlemek için giydiklerini ve bu yüzden yasaklanması gerektiğini söylemişti. Saldırganlarla işbirliği yapan bir kadının olay yerinden burka giyerek kaçtığı idda ediliyor.

Sri Lanka’da 253 kişinin öldüğü ve 500 kişinin yaralandığı saldırıları IŞİD üstlenmiş, ülke makamları saldırılarla ilgili olarak Ulusal Tevhit Cemaati adlı örgütün soruşturulduğunu ancak örgütün uluslararası destek almış olabileceğini açıklamıştı.

Öte yandan ülkede saldırı tehlikesinin hâlâ geçmediği, çok sayıda militanın hâlâ yakalanamadığı ifade ediliyor. Şu ana kadar saldırıyla bağlantılı olduğu şüphesiyle gözaltına alınanların sayısı 150’ye ulaştı. Sri Lanka polisinin IŞİD bağlantılı 140 kişiyi yakalamak üzere çalışmayı sürdürdüğü kaydediliyor.