Sri Lanka'da kiliseler ve otellerde patlama: En az 207 ölü, 450 yaralı

Sri Lanka'da Paskalya kutlamaları sırasında otelleri ve kiliseleri hedef alan patlamalarda en az 207 kişi yaşamını yitirdi, 450 kişi kişi yaralandı. Ölenler arasında 2 Türk mühendisin de olduğu bildirildi. Saldırıyla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Sri Lanka'da Paskalya kutlamaları sırasında en az üç kilise ve dört otele bombalı saldırı düzenlendi. Toplam 8 ayrı yerde patlamanın meydana geldiği ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edildi, sosyal medyaya erişim engeli getirildi.

Kiliselerde Paskalya Bayramı için birçok Hıristiyan bir araya geliyordu.

Sri Lanka'da yerel Daily Mirror gazetesinin haberine göre, Paskalya ayinlerinin düzenlendiği Kochchikade'de St. Anthony's, Katana'da St. Sebastian ve Batticaloa'da bir kilise ile başkent Kolombo'da beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine saldırı gerçekleştirildi.

Polis Sözcüsü Ruwan Gunasekera tarafından yapılan son açıklamada ölü sayısının 207'ye yükseldiği bildirildi. Gunasekera hastanelerde tedavi altına alınan 450 yaralının olduğunu söyledi. Ölenler arasında en az 27 yabancı ülke vatandaşının olduğu açıklandı.

İKİ TÜRK MÜHENDİS DE YAŞAMINI YİTİRDİ

Öte yandan saldırılarda ölenler arasında iki Türk vatandaşı mühendisin de olduğu bildirildi.

Erken saatlerde üç otel ve üç kiliseye düzenlenen saldırıların ardından 7. patlamanın da başkent Kolombo yakınlarındaki bir ulusal hayvanat bahçesi yakınında bulunan bir otelde gerçekleştiği bildirildi.

8'inci bir patlamanın daha meydana geldiği belirtilirken, son patlamanın Dematagoda'da olduğu bildirildi. Bir hükümet yetkilisi son iki patlamanın kaçmakta olan saldırganlar tarafından gerçekleştirildiğini kaydetti.

Sri Lanka Savunma Bakanı Ruwan Wijewardene akşam saat 18.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Sri Lankalı bakan saldırganların kimliklerinin tespit edildiğini belirterek olaylar durulana dek sokağa çıkma yasağının süreceğini kaydetti.

Bakan Wijewardene olayı kökten dincilerin terör saldırısı olarak niteledi.

Saldırıyla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Saldırılar Cinnamon Grand, Shangri-La ve Kingsbury adlı otellere ve St. Anthony’s Kilisesi, St. Sebastian’s Kilisesi ve Zion Kilisesi'ne düzenlendi.

Kolombo'da hedef alınan kilise ve oteller yabancı turistlerin en çok uğradıkları yerler arasında yer alıyor.

Sri Lanka emniyeti saldırılarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Saldırıları üstlenen olmadı.