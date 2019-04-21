Sri Lanka'da kiliseler ve otellerde patlama: En az 185 ölü, 500 yaralı

Sri Lanka'da Paskalya kutlamaları sırasında dört otel ve üç kiliseyi hedef alan patlamalarda en az 185 kişi yaşamını yitirdi, 500'ün üzerinde kişi yaralandı.

Sri Lanka'da üç kilise ve dört otele bombalı saldırı düzenlendi. Kiliselerde Paskalya Bayramı için birçok Hıristiyan bir araya geliyordu.

Sri Lanka'da yerel Daily Mirror gazetesinin haberine göre, Paskalya ayinlerinin düzenlendiği Kochchikade'de St. Anthony's, Katana'da St. Sebastian ve Batticaloa'da bir kilise ile başkent Kolombo'da beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine saldırı gerçekleştirildi.

Kilise ve otellerdeki patlamalarda en az 185 kişi yaşamını yitirdi. Reuters başkent yakınlarındaki bir ulusal hayvanat bahçesi yakınında bulunan bir otelde de 7'nci bir patlamanın meydana geldiğini duyurdu.

8'inci bir patlamanın daha meydana geldiği belirtilirken, son patlamanın Dematagoda'da olduğu bildirildi.

Sri Lanka Savunma Bakanı Ruwan Wijewardene akşam saat 18.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Sri Lankalı bakan saldırganların kimliklerinin tespit edildiğini belirterek olaylar durulana dek sokağa çıkma yasağının süreceğini kaydetti.

Bakan Wijewardene olayı kökten dincilerin terör saldırısı olarak niteledi.

Bir diğer bakan da son iki patlamanın kaçmakta olan saldırganlar tarafından gerçekleştirildiğini kaydetti.



Sri Lanka basınında ölen ve yaralananlar arasında turistlerin olabileceği belirtildi. BBC'nin hastane kaynaklarına dayandırılan haberinde ölenler arasında en az 9 yabancı uyruklu kişinin bulunduğu kaydedildi.

Resmi Daily News gazetesi, Sri Lanka'daki saldırılarda 500'den fazla kişinin de yaralandığını yazdı.

Reuters, saldırılarda en az 138 kişinin yaşamını yitirdiğini, en az 400 kişinin yaralandığını duyurdu.

Saldırılar Cinnamon Grand, Shangri-La ve Kingsbury adlı otellere ve St. Anthony’s Kilisesi, St. Sebastian’s Kilisesi ve Zion Kilisesi'ne düzenlendi.

AFP'ye konuşan bir polis yetkilisi erken saatlerde başkent Kolombo'da üç otel ile Paskalya ayininin yapıldığı bir kiliseye düzenlenen saldırılarda en az 42 kişinin yaşamını yitirdiğini, 10 kişinin de ülkenin doğusunda bulunan Batticaloa'da hedef alınan bir kilisede yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Reuters'a konuşan bir polis yetkilisi başkentin kuzeyindeki St. Sebastian Kilisesi'ne düzenlenen saldırıda 50'den fazla kişinin öldüğünü açıkladı. Ülkenin doğusunda bulunan Batticaloa'daki Zion Kilisesi'ndeki saldırıda yerel medyaya göre 25 kişi yaşamını yitirdi.

Başkentteki üç otelde meydana gelen patlamalarda ölü ve yaralı sayısına dair henüz bir açıklama yapılmazken ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Kolombo'da hedef alınan kilise ve oteller yabancı turistlerin en çok uğradıkları yerler arasında yer alıyor.

Ulusal Hastane sözcüsü Dr. Samindi Samarakoon hastaneye kaldırılan yaralılardan 30'unun yaşamını yitirdiğini açıkladı. Yerel basın 300'e yakın kişinin yaralı olarak hastanelere kaldırıldığını yazdı.

Sri Lanka emniyeti saldırılarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Saldırıları üstlenen olmadı.