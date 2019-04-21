Sri Lanka'da kiliseler ve otellerde patlama: En az 100 ölü, 400 yaralı

Sri Lanka'da Paskalya kutlamaları sırasında üç otel ve üç kiliseyi hedef alan eş zamanlı patlamalarda en az 100 kişi yaşamını yitirdi, 400 kişi yaralandı.

Sri Lanka'da üç kilise ve üç otele bombalı saldırı düzenlendi. Kiliselerde Paskalya Bayramı için birçok Hıristiyan bir araya geliyordu.

Reuters, saldırılarda en az 100 kişinin yaşamını yitirdiği, en az 400 kişinin yaralandığını duyurdu.

Saldırılar Cinnamon Grand, Shangri-La ve Kingsbury adlı otellere ve St. Anthony’s Kilisesi, St. Sebastian’s Kilisesi ve Zion Kilisesi'ne düzenlendi.

AFP'ye konuşan bir polis yetkilisi erken saatlerde başkent Kolombo'da üç otel ile Paskalya ayininin yapıldığı bir kiliseye düzenlenen saldırılarda en az 42 kişinin yaşamını yitirdiğini, 10 kişinin de ülkenin doğusunda bulunan Batticaloa'da hedef alınan bir kilisede yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Reuters'a konuşan bir polis yetkilisi başkentin kuzeyindeki St. Sebastian Kilisesi'ne düzenlenen saldırıda 50'den fazla kişinin öldüğünü açıkladı. Ülkenin doğusunda bulunan Batticaloa'daki Zion Kilisesi'ndeki saldırıda yerel medyaya göre 25 kişi yaşamını yitirdi.

Başkentteki üç otelde meydana gelen patlamalarda ölü ve yaralı sayısına dair henüz bir açıklama yapılmazken ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Kolombo'da hedef alınan kilise ve oteller yabancı turistlerin en çok uğradıkları yerler arasında yer alıyor.

Ulusal Hastane sözcüsü Dr. Samindi Samarakoon hastaneye kaldırılan yaralılardan 30'unun yaşamını yitirdiğini açıkladı. Yerel basın 300'e yakın kişinin yaralı olarak hastanelere kaldırıldığını yazdı.

Sri Lanka emniyeti saldırılarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Saldırıları üstlenen olmadı.