Sri Lanka'da bir patlama daha

Sri Lanka'da üç kilise ve üç otele düzenlenen bombalı saldırıların ardından 7'nci bir patlamanın daha meydana geldiği bildirildi.

Sri Lanka polisi bugün üç kilise ve üç otele düzenlenen bombalı saldırıların ardından bir otelde daha patlama meydana geldiğini bildirdi.

Reuters'ın aktardığına göre son patlama başkent Kolombo yakınlarındaki bir ulusal hayvanat bahçesi civarında yer alan bir otelde meydana geldi.

Polis yetkilisi "Dehiwela'daki hayvanat bahçesi yakınında bir otelde patlama oldu" dedi.

Yerel bir TV kanalına konuşan bir görgü tanığı otelin yakınlarında yerde yatan cesetler gördüğünü ifade etti.

Sri Lanka'da bu sabah Paskalya kutlamalarının yapıldığı kiliselere ve otellere düzenlenen saldırılarda 138'in üzerinde kişini yaşamını yitirdi, 400'ün üzerinde kişi yaralandı.

Saldırıları henüz üstlenen olmazken ülkeye geri dönen IŞİD militanlarının saldırı planları yaptıklarından endişe ediliyordu.

