Sri Lanka saldırıları: Kiliseler Pazar ayinlerine kapalı, Hristiyanlar evlerinde dua etti

Sri Lanka'da kiliselerin kapıları, güvenlik kaygıları nedeniyle bu Pazar günü ayinlere kapatılınca, Hristiyanlar evlerinden dua etti.

Sri Lanka'da geçtiğimiz Pazar günü Paskalya ayini sırasında düzenlenen ve en az 250 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıların üzerinden tam bir hafta geçti.

Kiliselerin kapıları, güvenlik kaygıları nedeniyle bu Pazar günü ayinlere kapatılınca, Hristiyanlar evlerinden dua etti.

Colombo Başpiskopos'u Kardinal Malcolm Ranjith, Devlet Başkanı Maithripala Sirisena ve Başbakan Ranil Wickremesinghe'nin de katılımıyla, televizyonlardan yayınlanan bir törenle vaaz verdi.

Başpiskopos Ranjith, kilise ve otelleri hedef alan bu saldırıları "insanlığa hakaret" olarak niteledi.

Ülkede kiliselerin tamamı boşaldı ancak saldırıda büyük hasar gören Aziz Anthony Kilisesi'nin önünde halka açık bir ayin düzenlendi.

Kilisenin kapısı önünde toplanan kalabalık, yaşamını yitirenler ve yakınları için dua etti.