Sri Lanka polis şefi istifa etmeyi reddediyor

Sri Lanka'daki patlamalar hükümet düzeyindeki ayrılıkları keskinleştirdi. Savunma Bakanı istifasını sunarken, kaynaklara göre polis şefi, istifa etmemek için direniyor.

Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, 350 kişinin öldürüldüğü Paskalya saldırılarından önce olası saldırılar hakkındaki istihbarat raporları üzerine hareket etmeyen bazı üst düzey güvenlik yetkililerinin istifasını istemişti.

Saldırıların engellenmemesi üzerine eleştirilerle karşı karşıya olan Sirisena, polis müfettişi Pujith Jayasundara ve savunma bakanı Hemesiri Fernando'yu, yapılan saldırılarla ilgili uyarıları kendisiyle paylaşmadığı için suçluyordu.

Savunma Bakanı Fernando, istifasını sunarken, Jayasundara'nın istifa etmemesi hükümetin en üst seviyesindeki yarıkların derinleşmesine işaret olarak görülüyor.

Kaynaklardan biri “Cumhurbaşkanının isteğine rağmen istifa etmeyi reddetti” derken, Sri Lanka’nın anayasasına göre, yalnızca parlamento polis şefini görevden uzaklaştırabilir.

250'den fazla kişinin öldürüldüğü saldırılar, Sirisena ve Başbakan Ranil Wickremesinghe arasındaki bölünmeleri açığa çıkardı. Polis şefi Jayasundara, görevi için Başbakan Wickremesinghe tarafından seçilmişti.

Her iki devlet adamı da, hem Hindistan'ın gizli servisi hem de elçiliği tarafından bildirilen kiliselere dönük saldırı istihbaratının kendilerine ulaştırılmadığını iddia ediyor.

Jayasundara hakkındaki iddiaları yanıtsız bırakırken, polis departmanındaki bir memur, polis şefinin istifa etmediğini, yalnızca Cumartesi günü işe gelmediğini söyledi.