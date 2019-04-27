Sri Lanka Devlet Başkanı: Saldırganların elebaşı oteldeki patlamada öldü

Sri Lanka'da Paskalya gününde düzenlenen saldırıların elebaşının Shangri-La otelindeki patlamada öldüğü doğrulandı.

Sri Lanka'da bombalı saldırıları düzenleyen elebaşının oteldeki patlamada öldüğü doğrulandı.

BBC'nin haberine göre, Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, saldırganların elebaşı olduğu iddia edilen Zehran Haşim'in, başkent Kolombo'da Shangri-La oteline düzenlenen saldırıya liderlik ettiğini ve bu saldırıda öldüğünü, Haşim'e "İlham" adlı ikinci bir intihar saldırganının eşlik ettiğini açıkladı.

Sirisena, Sri Lanka istihbarat birimlerinin, ülkede IŞİD ile bağlantılı 130 kadar şüpheli bulunduğa inandığını, polisin hâlâ kaçak 70 kişiyi aramayı sürdürdüğünü söyledi.

Bu arada polisin, Sainthamaruthu kentinde düzenlediği bir operasyon sırasında şüphelilerle çatışmaya girdiği belirtildi.

Başbakan Ranil Wickremesinghe de BBC'ye yaptığı açıklamada, saldırılardan önce ülkede potansiyel tehdit konusunda kendisiyle kritik bir bilgi paylaşımında bulunulmadığını belirtti. Wickremesinghe, "Herhangi bir ipucuna sahip olup da eyleme geçmemiş olsaydık derhal istifamı sunardım" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Sri Lanka'da pazar günü Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar gerçekleştirilmişti.

Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogoda'da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu.

Sri Lanka makamları, saldırılarda 253 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hükümet, Paskalya gününde yaşanan saldırılardan Ulusal Tevhid Cemaati adlı yerel örgütü sorumlu tutmuştu. Sağlık Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Rajitha Senaratne, örgütün saldırıları uluslararası bir terör şebekesinin desteğiyle gerçekleştirdiğinden şüphelenildiğini ifade etmişti.

Bombalı saldırıları IŞİD üstlenmişti.