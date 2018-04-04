Dijital müzik hizmeti Spotify, halka arz edildi.

Dijital müzik hizmeti Spotify, Salı günü New York Borsası'nda 165.90 dolar açılış fiyatıyla halka arz edildi.

İşleme başladıktan kısa bir zaman sonra yüzde 3 düşen Spotify hissesi, 160.50 dolar seviyesine geriledi. Hissenin genel olarak 167-170 dolar arasında dalgalandığı belirtiliyor.

Spotify, Borsada geleneksel halka arz (IPO) yerine "doğrudan kayıt" sistemini kullanıyor. Spotfiy'ın kullandığı sistemde banka garantisi olmaksızın şirket yatırımcıya doğrudan satış yapabiliyor.

Spotify, sermaye artırımı yapma amacı olmadığı için bu yöntemi seçtiğini aktardı.