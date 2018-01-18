Sporcuları taciz eden doktor mahkemede kadınlarla yüzleşti

ABD’de eski olimpik jimnastik takımı doktoru Larry Nassar, mahkemede taciz ettiği kadınlarla yüzleşti.

ABD’de eski olimpik jimnastik takımı doktoru Larry Nassar, çok sayıda sporcuyu taciz ettiğini itiraf etmişti.

Nassar’ın birçok sporcuyu taciz ettiği, altı kez olimpiyat madalyası kazanan ve iki kez ulusal takım kaptanlığı yapan Aly Raisman gibi önemli isimlerin itiraflarıyla ortaya çıkmıştı.

Nassar, taciz ettiği yaklaşık 100 kadınla mahkemede yüzleşti.

Raisman, mahkemedeki ifadesinde ABD Jimnastik Federasyonu'nun Nassar'ın istismarları hakkında kendisine sessiz kalmasını telkin ettiğini söyledi.

Öte yandan Nassar’ın taciz ettiği kadınlar, yaşadıklarını anlatırken zor anlar yaşadı.

Tacize uğrayan kadınlardan biri, Nassar'ı bir "canavar" olarak niteledi ve "Olimpiyatlara katılma hayalim vardı, mücadele etmek zorunda kaldığım şeyler ise mide bulandırıcıydı" dedi

54 yaşındaki doktor, daha önceki itirafında işlediği suçları kabul etmişti.

Nassar için en az 25 yıl hapis cezası verilmesi bekleniyor.