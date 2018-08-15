Spiegel: İran'ın istikrarsızlaştırılması Avrupa'nın işine gelmez

Alman Der Spiegel gazetesinde dün yayımlanan, 'Ya İran yeni Suriye olursa?' başlıklı editoryal makalede, AB'nin ABD Başkanı Trump'ın Avrupa'nın güvenliğini tehdit eden politikalara karşı dik durması gerektiği savunuldu.

Almanya'nın önde gelen basın kuruluşlarından Der Spiegel gazetesinde dün yayımlanan, "Ya İran yeni Suriye olursa?" başlıklı editoryal makalede, Avrupa Birliği'nin ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa'nın güvenliğini tehdit eden politikalara karşı dik durması gerektiği savunuldu.

Christiane Hoffmann'ın kaleme aldığı makalede, "Çok yakında bir İran krizinden bahsedeceğiz gibi duruyor. Avro krizi, Ukrayna krizi ve mülteci krizinden sonra, Angela Merkel'in başbakanlığının yeni kilometre taşı bu olabilir" öngörüsünde bulunuldu.

ABD'nin yaptırımlarla İran'ı dize getirmeye çalıştığının ve İran'daki ekonomik krizi derinleştirdiğinin belirtildiği makalede, "Siyasi olarak İran bölgedeki yarı istikrarlı ülkelerden biri ve Trump İran'ı da yeni bir Suriye'ye dönüştürme sürecinde olabilir" değerlendirmesi yapıldı.

'AVRUPA ORTADOĞU'YA KOMŞU, ABD DEĞİL'

Avrupa'nın Ortadoğu'ya komşu olduğunun anımsatıldığı yazıda, sığınmacı krizi örneğinin gösterdiği gibi, bölgede yaşanan her şeyin Avrupa için doğrudan sonuçları olduğu vurgulandı.

"Suriye'deki iç savaş, sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) adlı partinin güç kazanarak, Almanya'nın ve Avrupa'nın siyaset sahnesini değiştirmesine ve Merkel'in liderliğinin baltalanmasına yardımcı oldu" hatırlatmasının yapıldığı makalede, "Eğer ABD, bölgede istikrarsızlık ateşini harlarsa, Avrupa'nın güvenliği tehlikeye girecek" dendi.

Almanya'nın ABD'nin İran politikasına itirazının çok pasif bulunduğu makalede, şu ifadeler kullanıldı: