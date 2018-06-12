Spiegel: Donald Trump'ı izole etme zamanı

G7 Zirvesi ardından bir yazı yayımlayan Spiegel, ABD Başkanı Donald Trump'ı yalnızlaştırmayı savundu.

ABD ile diğer ülkeler arasındaki gerilimin yükselmesiyle sonuçlanan G7 Zirvesi'nin ardından Spiegel ABD Başkanı Donald Trump'ı izole etmeyi savunan bir yazı yayımladı.

Yazıda ABD'nin "müttefiklerine düşmanlarına davrandığından daha kötü davrandığı" söylenirken, Avrupa'nın Trump'ı uluslararası alanda yalnız bırakması gerektiği belirtildi.

'TRUMP PUTİN VE KİM'İ ESKİ DOSTLARINA TERCİH EDİYOR'

Spiegel, sorunun "Donald Trump'ın kendisi" olduğunu öne sürerek, Trump'ın eylemlerinin "en iyi, en önemli, en büyük" olma arzusu dışında bir anlamı olmadığını iddia etti.

Batı ittifakının çözülüşünün yalnızca Trump'ın egosunun yan etkileri olduğu söylenen yazıda, ABD Başkanı'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un'u "en eski dostlarına" tercih ettiği bildirildi.

Yazıda Trump'ın Putin ve Kim Jong-un'da "kendi yansımasını gördüğü" belirtilirken, Trump'ın "istediğini yaptığı", "ortaklarla anlaşmalar, uluslararası düzenin kuralları" gibi şeyleri umursamadığı savunuldu.

Spiegel, "Angela Merkel, Justin Trudeau, Emmanuel Macron tarafından temsil edilen Batı'yı bekleyen sorunun bu delilikte yan rolleri oynamak" olduğunu belirtti.

'AVRUPA SESİNİ ABD'LİLERE DE DUYURMALI'

"Avrupa Trump'ı izole ederek direniş gösterebilir" denilen yazıda, Avrupa'nın "Trump'tan kaçınması ve bunu neden yaptıklarını açıkça belirtmeleri gerektiği" söylendi.

Alman yayını, Avrupa'nın "Trump'tan daha sesli olmayı" ve mesajını yalnızca Avrupa vatandaşlarına değil ABD'lilere de duyurması gerektiğini savunarak, "ABD'de pek çok kişinin Trump'ın Batı ittifakına verdiği zararın derecesini tamamen kavramış olmadığını" öne sürdü.

Yazıda Trump'ın destekçilerinin "sebep olduğu kaos yüzünden" ona destek verdiği de iddia edildi.