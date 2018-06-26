S&P'den Çipras'a 'aferin'

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Yunanistan'ın kredi notu ve görünümünü yükseltti. Değerlendirmelerde Çipras başbakanlığındaki Syriza-Anel koalisyon hükümetinin büyük bir gayretle uyguladığı işçi düşmanı 'kurtarma programı' etkili oldu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's (S&P) Yunanistan'ın kredi notu ve görünümünü yükseltti.

S&P, Yunanistan'ın kredini notu B'den B+'ya değiştirirken, görünümünü ise durağandan pozitif olarak güncelledi.

S&P, likidite tamponları ve ek borç vadesi uzatılmasının Yunanistan'ın ülke borcu geri ödeme risklerini azaltacağı görüşünde.

Kuruluş, Yunan hükümetinin finansman durumunun genel olarak dengeli olmasını beklediğini açıkladı.

Yunanistan'da 8 yıldır devam eden kurtarma programında sona gelindi. Avro Grubu Başkanı Mario Centeno, "Yunanistan'ın borç sürdürülebilirliğini sağlamak için borç hafifletilmesi paketinde anlaştık. Kurumlar, Yunanistan'ın kurtarma programının dördüncü ve son gözden geçirme kapsamında 88 ön koşulun tamamının yerine getirildiğini onaylıyor. Bu, Yunanistan'ın kurtarma programını başarıyla tamamladığını ortaya koyuyor" dedi. Yunanistan Maliye Bakanı Efklidis Çakalotos ise, "Yunanistan'ın borcunun sürdürülebilir olduğuna inanıyoruz ve piyasalara tekrar çıkabiliriz. Mutluyum. Yunanistan krizinin artık sona erdiğini düşünüyorum" dedi.

AFERİN İŞÇİ DÜŞMANI KOALİSYON HÜKÜMETİNE

Yunanistan'da Syriza-Anel koalisyon hükümeti bugüne kadar 600 işçi düşmanı yasayı geçirdi. Bu yasaların işçilerin yoksullaşması, evlerine bankalar tarafından haciz konulmasına yol açtığı biliniyor. Uygulanan "kurtarma programı" kapsamında yeni bir paket daha yürürlükte. Bu paket kapsamında limanlar, gaz ve su dağıtımı başta olmak üzere bir dizi yeni özelleştirme gündemde.