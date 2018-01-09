SpaceX milyarlarca dolarlık uyduyu kaybetti

Elon Musk'ın şirketi SpaceX milyarlarca dolarlık ABD uydusunu kaybetti.

ABD hükümetine ait niteliği gizli Zuma uydusunu gönderme işini üstlenen SpaceX'in uyduyu kaybettiği açıklandı. Casusluk uydusu Zuma'nın ikinci aşamada roketten ayrılamayarak dünyaya geri düştüğü belirtiliyor.

Wall Street Journal ve TechCrunch tarafından yapılan haberlerde Zuma'nın uzaya ulaştıktan sonra Dünya'nın atmosferine yeniden girerek kaybolduğu bildiriliyor.

SpaceX Zuma'yı planlandığı gibi 7 Ocak'ta uzaya göndermişti. Elon Musk'ın şirketi SpaceX, daha önce de ABD Hava Kuvvetleri'ne ait X-37B'yi uzaya göndermişti.

SpaceX, daha önce de Facebook'un internet uydusunu kaybetmişti. Şirketin son 2 yılda 2 kere milyarlarca dolarlık uyduları kaybettiği kaydediliyor.