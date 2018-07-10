S&P: Türkiye'yi 'yakından' izliyoruz

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P yeni bakanlar listesinin ardından Türkiye'deki gelişmeleri yakından izlediğini duyurdu. Ekonomik kurumların bağımsızlığına dikkat çeken kuruluş, Türkiye'nin son faiz artırımlarından sonra yavaşlaması beklenen büyümeye karşı ekonomiyi destekleyici önlemler alıp almayacağını izleyeceklerini bildirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poors (S&P) Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni bakanlar listesini açıklamasının ardından Türkiye'deki gelişmeleri yakından izlediğini duyurdu. Diğer kredi derecelendirme kuruluşları Moody’s ve Fitch’e göre Türkiye’yi "BB-" gibi daha düşük bir notla değerlendiren S&P, ülkedeki siyasi değişikliklere odaklandıklarını belirterek "Çıkarımda bulunmak için biraz erken, ancak karar almanın giderek merkezileştiği açık" dedi.

Kurumlar hükümetlerden bağımsız olduğunda, "siyasi olmayan teknik kararları alabilen güçlü bir devlet hizmeti verildiğini" ifade eden S&P yetkilisi, Türkiye’de bunun artık böyle işlemediğini söyledi.

S&P Türkiye'nin yabancı ve yerel para cinsi kredi notlarını "negatif"te tutuyor. Finans piyasalarında var olan baskının devam etmesi halinde Türkiye'nin görece güçlü mali göstergelerinin hızla bozulabileceği uyarısında bulunan kurum, bu durumun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin Erdoğan ve bakanlarının bundan sonra alacağı kararlara bağlı olduğunu belirtti.

OHAL ve mali politikaları yakından izlediklerine dikkat çeken kurum, bankaların finansman kapasitelerini sonuna kadar kullandıkları koşulda büyümemenin nasıl gerçekleşeceğini merak ediyor.

Yeni hükümetin, son faiz artırımlarından sonra yavaşlaması beklenen büyümeye karşı ekonomiyi destekleyici önlemler alıp almayacağını izleyeceklerini belirten S&P, önlem alınması halinde kamu borcunun yükselebileceğine dikkat çekti.

Hazine ve Maliye Bakanlığında Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanalığında ise Mustafa Varank gibi Erdoğan’a yakın isimlerin tercih edilmesi ekonomik kararların hızlı alınabilmesi olarak yorumlanmıştı ancak Merkez Bankası'nın bağımsızlığı gibi konularda özerk kurumların altını çizen uluslararası sermaye çevrelerinin ne tepki vereceği merak ediliyordu.

S&P, Türkiye’nin notunu Mayıs ayında düşürmüştü. Eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in “zamanlaması manidar” sözleriyle değerlendirdiği hamleyle birlikte Türkiye "yatırım yapılamaz" seviyesinin de altına inmişti.