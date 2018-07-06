Sovyet denizaltılarının kırılamayan rekorları, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından açıklandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Sovyet denizaltılarının halen kırılamayan rekorlarını anlattı.

Sputnik'in haberine göre Rusya Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlanan ‘Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Rekorlar Kitabı'nda yer alan bilgiye göre, Sovyet denizaltı K-162'nin 1970 yılında kırdığı hız rekoru halen kırılmış değil.

Açıklamada, "661 serisinden K-162 denizaltısı, 18 Aralık 1970'teki denemelerde sualtı hızı rekorunu kırdı: 44.7 knot (80 kmh). Bu rekor halen kırılmış değil" ifadelerine yer verildi. Günümüzün en yeni denizaltıları yaklaşık 30 knot (55 kmh) hız geliştiriyor.

Titan gövdeye sahip K-162, büyük maliyeti nedeniyle ‘altın balık' lakabını almıştı.

MAKSİMUM DERİNLİK REKORU DA SOVYETLERİN

Sovyet denizaltılar, maksimum derinlik rekorunu da elinde tutuyor. K-278 ‘Komsomolets' nükleer denizaltı, 4 Ağustos 1985 tarihinde 1027 metre derinliğe inerek mutlak dünya rekorunu kırdı. Günümüz denizaltıları 500-600 metre derinliğe inebiliyor.

‘Komsomolets' denizaltısı da titan gövdeye sahipti.

'DENİZALTI DENEYSELDİ'

Rus Savunma Bakanlığı'nın açıklamasını değerlendiren 'Eksport Voorujeniy' dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Andrey Frolov, söz konusu denemeler sırasında büyük deneyimin elde edildiğini belirterek, açıklamasında şu yorumda bulundu:

"Gerçekten de o zamanlar için çok ciddi bir şeydi. Denizaltı bir anlamda deneyseldi, üzerinde farklı yaklaşımlar deneniyordu. Gerçi uygulamada buna gerek yoktu, zira bu hızda denizaltı hiçbir şey duymuyor ama kendisi büyük gürültü çıkarıyor. Biz teknolojik çözümlerle gurur duyabiliriz. Önemli olan reaktör teknolojilerinin, titan gövdeyi üretme teknolojilerinin geliştirilmesi. Yani bu denizaltılar bir nevi deney standı olarak görülmeli. Hız rekoru kıran denizaltı sayesinde biz birçok şey öğrenmiş olduk ve ilerlemeye devam ettik".