Sovyet askeri fotoğrafçının kızı, Berlin’de dalgalandırılan Zafer Bayrağı fotoğrafının nasıl çekildiğini anlattı

Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı’ndaki en önemli askeri fotoğrafçısı kabul edilen Yevgeniy Haldey’in kızı Anna, Sovyet askerlerin Berlin’deki parlamento (Reichstag) binasının çatısına Zafer Bayrağı’nı dikerken görüntülendikleri efsanevi fotoğrafın nasıl çekildiğini anlattı.

Sovyet askeri fotoğrafçının kızı Anna Haldey, Rusya Savunma Bakanlığı’na ait Zvezda televizyonuna verdiği demeçte, babasının Sovyet askerlerin Berlin’deki Reichstag binasının çatısına Zafer Bayrağı’nı dikerken görüntülendikleri efsanevi fotoğrafı nasıl oluşturduğunu anlattı.

Sputnik'in haberine göre, Haldey, babasının Sovyetler Birliği bayrağını bir masa örtüsünden kendi diktiğini ve daha sonra 3 askerle birlikte yarı yıkılmış haldeki binanın çatısına çıktığını söyledi.

Çekilen karenin, Aleksey Kovalev adlı askerin çatının en ucuna kadar ilerlemesi sayesinde bu kadar etkileyici olduğunu aktaran Haldey, diğer bir askerinse Kovalev’i, düşmemesi için çizmelerinden tuttuğunu sözlerine ekledi.

İkinci Dünya Savaşı Sırasında Rusya’nın Murmansk kentinden Berlin'e giden bin 418 günlük yolculuğuna Leica kamerasıyla çıkan Yevgeniy Haldey'in çektiği fotoğraflar, klasik eserler olarak tarihteki yerini aldı, ders kitaplarında ve ansiklopedilerde görsel olarak kullanılmaya devam ediyor.