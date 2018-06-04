Soros: AB İtalya'ya sığınmacılar için destek sağlamalı

İtalya'da koalisyon hükümetinin kurulmasının ardından sığınmacı tartışmaları alevlenirken spekülatör milyarder George Soros, İtalya'ya gelen sığınmacılara yönelik finansal destek sağlanması için Avrupa Birliği'ne çağrı yaptı.
SALVINI: SIĞINMACILAR BAVULLARINI HAZIRLAMAYA BAŞLASIN
Sicilya'nın Pozallo limanına giden Lig Partisi lideri ve yeni İçişleri Bakanı Matteo Salvini, sığınmacıların “bavullarını hazırlamaya başlaması gerektiğini” söyledi.
Katanya'da konuşan Salvini “Sicilya yeteri kadar Avrupa'nın sığınmacı kampı görevini gördü. Hala gemiler kıyıya demirlerken burada durup eylemsiz kalmayacağım. Tehcir merkezlerine ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı, STK'lara ait kurtarma botlarını “kaçakçı vekilleri” olarak niteledi.
SOROS: KOALİSYON HÜKÜMETİ ZOR KURULDU, İTALYA'YA HAKSIZ YÜK BİNDİRİLMEMELİ
Soros, İtalyan gazetesi Corriere della Sera'daki yazısında Lig'in sert tepkisini “Avrupa'nın çatlak göç politikalarının İtalya'ya haksız bir yük bindirmesine” bağladı.
AB'nin gelecek seçimleri etkilemesinin bu konuya yoğunlaşmaya bağlı olduğunu savunan Soros, zorla kurulan koalisyon hükümetinin olduğu bir ortamda bunun derhal yapılması gerektiğini vurguladı.
Soros, “Sorun zorunlu yer değiştirmeyle değil, AB'nin kıyıya gelen sığınmacılar için İtalya'ya finansal destek sağlamasıyla çözülür” ifadelerini kullandı.