Soros: AB İtalya'ya sığınmacılar için destek sağlamalı

​İtalya'nın yeni İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Sicilya'ya gelen sığınmacılar için sert ifadeler kullanırken Soros, Corriere Della Sera'da yayınlanan yazısında İtalya'ya finansal destek sağlaması için Avrupa Birliği'ne çağrı yaptı.

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