Somali’de intihar saldırısı: 29 ölü, 80 yaralı

Somali’nin başkenti Mogadişu’da düzenlenen intihar saldırısında 29 kişi yaşamını yitirdi, 80 kişi yaralandı.

Somali’nin başkenti Mogadişu’da bir otelin yakınlarında bombalı araçla düzenlenen intihar saldırısında ve ardından yaşanan çatışmada ölenlerin sayısının 29’a yükseldiği açıklandı. Saldırıda 80 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Saldırının ardından silahlı grup ile polis arasında çatışma yaşandığı bildirilirken polis yetkilisi Musa Ali, Reuters’a yaptığı açıklamada “Şimdiye dek çoğu sivil 29 kişinin öldüğünü, 80 kişinin yaralandığını biliyoruz. Militanlar otelin yakınlarında bir sivilin evinin içinden ateş açmaya devam ediyor. Ölü sayısı artabilir” dedi.

Dün akşam gerçekleşen saldırıda araçlardan birinin bir otelin önüne park edildikten sonra patlatıldığı kaydedildi.

Bölgedeki otelin hükümet yetkililerince sıklıkla kullanılan bir otel olduğu ifade edilirken saldırıyı El Kaide bağlantılı cihatçı örgüt Eş-Şebab’ın düzenlediği bildirildi.

Patlamanın ardından bölgeye bir araç dolusu silahlı Eş-Şebab militanının geldiği, saldırganlarla polisin çatıştığı belirtildi.