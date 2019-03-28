Somali'de bombalı araç patladı: En az 15 ölü

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bombalı araçla gerçekleştirilen saldırı sonucu en az 15 kişinin öldüğü 17 kişinin yaralandığı açıklandı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir otel ve restoran yakınında patlayan bombalı araç en az 15 kişinin ölümüne neden oldu.

Bugün öğleden sonra gerçekleşen saldırıdan sonra yakındaki iki restoran ve park etmiş araçlarda da hasar meydana geldi.

Reuters'a göre, ambulans yetkilileri saldırı sonucu 5'i kadın 15 kişinin öldüğünü, 17 kişinin de yaralandığını söyledi.

Polis yetkilileri ölü sayısının artabileceğini belirtti.

Saldırının sorumluluğunu üstlenen olmadı, ancak daha önce El Kaide bağlantılı El Şabab militanları geçmişte aynı mekanı hedef alan başka saldırılar düzenlemişti.

Cumartesi günü gerçekleşen 2 patlamada 15 kişi ölürken, El Şabab militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çatışma yaşanmıştı.