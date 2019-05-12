Somali'de aracına bomba yerleştirilen Türk mühendis hayatını kaybetti

Somali'nin başkenti Mogadişu'da aracına bomba yerleştirilen bir Türk mühendis yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Başkent Mogadişu’da meydana gelen olayda Türk mühendisin aracına konulan bomba, mühendisin aracına bindiği sırada infilak etti. Türk vatandaşı patlama sonrası yaralı olarak kaldırıldığı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Saldırıyı El Kaide bağlantılı cihatçı örgüt Eş-Şebab üstlendi.
Olaya ilişkin güvenlik soruşturması başlatılırken, Türkiye’nin Mogadişu Büyükelçiliği de süreci yakından takip ettiğini açıkladı.