Solcu Varufakis'ten 'Kampüs polisi' açılımı!

Yunanistan'da uzun bir aradan sonra yeniden iktidara gelen sağcı Yeni Demokrasi 'üniversite dokunulmazlığı'nı kaldırarak polisi okullara sokmaya dönük girişimlerine devam ediyor. Eski Syrizacı Varufakis ise, üniversiteleri polise kapatan dokunulmazlığın kaldırılması tartışmalarında bulduğu ara çözümü açıkladı: Kampüs Polisi!

Yunanistan'da 7 Temmuz seçimlerinin ardından oluşturulan Yeni Demokrasi (ND) hükümeti, ilk icraatlarından biri olarak üniversitelere dönük saldırı adımlarından birini seçti. ND hükümeti, "üniversite dokunulmazlığı"nı kaldırmayı gündeme taşırken, üniversitelere kolluk kuvvetlerinin girişinin önündeki yasal engelleri kaldırmayı amaçlıyor.

Hükümetin konuyu gündeme getirmesiyle birlikte ülkede sıcak tartışmalar yaşanıyor.

YANİS VARUFAKİS: 'KAMPÜS POLİSİ' OLABİLİR

Yunanistan Parlamentosu'nda konu üzerine yapılan tartışmalarda söz alan MeRA25 lideri Yanis Varufakis, üniversite dokunulmazlığını belli ölçülerde koruyacak şekilde "kampüs polisi" adı altında üniversitenin güvenliğinden sorumlu birimlerin kurulabileceğini belirtti.

SYRIZA'nın eski Maliye Bakanı olan Yanis Varufakis, Alexis Çipras'la düştükleri fikir ayrılığı sonrasında SYRIZA'yı "soldan" eleştirerek bu partiden ayrılmış ve Avrupa çapında faaliyet gösteren MeRA25 isimli bir politik hareket başlatmıştı. MeRA25, Yunanistan'daki son genel seçimlerde de %3'lük seçim barajını kıl payı geçerek meclise girmeye hak kazandı. Varufakis'in önerisi, liberal solcuların sağcı saldırıları makyajlayarak kabul ettirme çabalarının bir yenisi olarak tepki gördü.

KNE: 'HÜKÜMET İÇİN TEK DOKUNULMAZ OLAN SERMAYENİN ÇIKARLARI'

Yunanistan Komünist Partisi'nin (KKE) gençlik örgütlenmesi olan Yunanistan Komünist Gençliği (KNE), hükümetin üniversiteye dönük saldırı planlarına ilişkin kapsamlı bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada, hükümet için tek dokunulmaz olanın sermayenin çıkarları olduğu belirtilerek, hükümetin "üniversite dokunulmazlığı"nı kaldırmaya dönük adımın "öğrencilerin tartışma ve örgütlenme özgürlüklerini hedef aldığı" vurgulandı.

KNE'nin açıklamalasında esas olarak üniversite eğitiminin tamamen ticarileşmesini hedefleyen bu girişimlere karşı öğrencilerin ilk yanıtının kitlesel ve güçlü gösteriler olduğu ifade edilirken mücadelenin çok daha güçlü şekilde süreceğinin altı çizildi.