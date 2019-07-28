Solcu bilinen okulun Savunma Bakanlığı ile ilişkileri

Morning Star'da yayımlanan bir haberde Londra'daki School of Oriental and African Studies'in (Doğu ve Afrika Çalışmaları Okulu) İngiliz Savunma Bakanlığı'na yüzbinlerce sterlin ödeme alarak 'kültürel tavsiyeler' verdiği iddia edildi.

Londra'daki School of Oriental and African Studies'in (Doğu ve Afrika Çalışmaları Okulu) İngiliz Savunma Bakanlığı'na yüzbinlerce sterlin ödeme alarak "kültürel tavsiyeler" verdiği iddia ediliyor.

Okul, sol eğilimleriyle ve kampüsünde yaşatılan anti-emperyalist kültürle tanınırken, öğretim kadrosu içinde Marksist olarak bilinen kişiler de var.

Morning Star, okulda kurulu Decolonising Our Minds (Akıllarımızı sömürgecilikten kurtarmak) adlı öğrenci grubunun bilgi edinme hakkı çerçevesinde yaptığı bir başvuruya binaen yaptığı haberde, başvuru sonucunda öğrenildiğine göre, 2016 yılından bu yana en az 400,000 sterlin tutarında bir para askeriyeden SOAS'a aktarılmış olduğunu duyurdu.

Paranın, Afrika, Asya ve Amerikalar'da yaşayan halkların kültür ve tarihi hakkında düzenlenen çalışma haftalarında sunumlar yapan akademik personel arasında paylaşıldığı iddia ediliyor.

İşlemlerin merkezinde bakanlığın az bilinen bir bölümü duruyor. Defence Cultural Specialist Unit (Savunma Kültürel Uzmanlık Birimi) olarak adlandırılan bu bölüm 2010 yılında Irak ve Afganistan işgallerinin facia niteliğindeki sonuçları karşısında oluşturulmuş. 22 ülkeden en az 64 kültür danışmanı bu birim tarafından istihdam edilmiş.

Çalışmalarda yer aldığı söylenen akademik personel içinde Noam Chomsky ile birlikte bir kitap hazırlaış olan Profesör Gilbet Achcar da bulunuyor. Achcar'ın bakanlıkta 2017 - 2019 yılları arasında "islami köktencilik" ve başka konularda 4 günlük eğitimler verdiği söyleniyor.

Şubat ayında yine SOAS'tan bir uzman askeri personele "Sahel savaşı" konulu bir genel görüş vermiş. Geçtiğimiz Pazartesi, Savunma Sekreteri Penny Merdaunt, 250 İngiliz askerinin Mali'ye Sahel bölgesinde artan istikrarsızlık nedeniyle barış koruma kuvveti olarak gönderildiğini açıkladı!

Öğrenci birliği adına konuşan bir sözcü, geçmişin sömürgeci iktidar mücadeleleri içinde yeralmış olmasını mahkum etikten sonra okulun hâlâ bu tür projelerde yer alabilmesinin korkunç olduğunu söyledi.

Okul yönetimi adına Morning Star'a görüş veren bir kişiyse, kendilerinin yüksek öğrenimi militarize ettikleri ya da Birleşik Krallık ve başka ülkelere ilişkin sömürgeci yaklaşımları korudukları yolunda bir suçlamayı reddettiklerini söyledi ve okulun Avrupa Merkezli olmayan eleştirel bir tutumu benimsediğini öne sürdü.

