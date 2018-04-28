soL HD | Zafer Günü Geçit Töreni'nin ilk provası yapıldı

Moskova'da Nazilerin Sovyet birlikleri tarafından yenilmesinin yıldönümü kutlamaları için hazırlıklar sürüyor. Putin yönetimi, 9 Mayıs Zafer Günü'nü sosyalizmden bahsetmeksizin anıyor.

2018 Zafer Günü Geçit Töreni için ilk prova önceki gün 12 binden fazla asker ve 150 savaş aracının katılımıyla yapıldı.

Başkent Moskova'da prova nedeniyle yollar kapatılırken, etkinlikte ilk kez Korsar ve Katran dronlarının son sürümleri, Terminator-2 APC ve uzaktan kumandalı Uran-6 istihkâm ve Uran-9 savaş araçları yer aldı.

Zafer Günü Geçit Töreni, Nazilerin Sovyet birlikleri tarafından yenilmesinin yıldönümü olan 9 Mayıs günü gerçekleştirilecek. Rusya, Sovyetler Birliği tarihinin önemli gün ve değerlerini sosyalizmi gündeme getirmeksizin sahipleniyor.