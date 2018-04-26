soL HD | Yemen'de 'Silahların Yürüyüşü': Suudi Arabistan ve ABD'ye öfke

Husiler hareketinin siyasi liderlerinden Salih el Samed'in Suudi Arabistan’ın hava saldırısında öldürülmesi, Yemen'de binlerce kişinin katıldığı eylemle protesto edildi.





Yemen’de başkent Sana'yı kontrol altında tutan Husilerin siyasi liderlerinden Salih el Samed, Suudi Arabistan’ın hava saldırısında öldü. Samed'in ölümü üzerine Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelerde 3 günlük yas ilan edildi.

Husiler hareketinin binlerce destekçisi, saldırının gerçekleştiği Hudeyde kentinde silahlı yürüyüş gerçekleştirdi. Eylemde, Suudi Arabistan saldırılarına ve Suudi koalisyonuna destek veren ABD'ye öfke vardı.

SUUDİLER 20 MİLYON DOLAR ÖDÜL KOYMUŞTU

Husilerin kontrolündeki El Mesire televizyonu, 2016 Ağustus ayından bu yana fiilen Yemen'de iktidarı elde tutan Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Salih el Samed'in, "geçtiğimiz Perşembe günü Hudeyde bölgesinde, düşman ABD-Suudi hava saldırısında öldürüldüğünü" bildirmişti. Samed, Husiler tarafından kurulan Yüksek Siyasi Konsey’in başkanlığını yürütüyordu. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun aradığı Samed için, Suudiler 20 milyon dolarlık ödül vaat ediyordu.

ÇOK SAYIDA SİVİL ÖLÜM

Saldırılarda çok sayıda sivil de yaşamını yitirdi. UNICEF'ten yapılan açıklamada "BM, liman kenti Hudeyde'deki saldırıda çok sayıda çocuğun öldürüldüğünü doğruladı. Ölü ve yaralıların hala enkaz altından çıkarıldığı ve birçok çocuğun kaybolduğu belirtildi" ifadeleri kullanıldı.

Koalisyonun Yemen'de başlattığı hava saldırıları, yıkım, açlık krizi, kolera salgını, binlerce sivilin ölümüne rağmen ABD ve İngiltere'nin desteğiyle devam ediyor.