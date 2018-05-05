soL HD | Yemen'de Filistin'e destek eylemi

Sana'da binlerce kişi Filistin'e destek için yürüdü.

Yemen'in başkenti Sana'da dün binlerce kişi ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin İsrail büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararını protesto etti. Filistin yanlısı gösteride Filistin ve Yemen bayrakları taşındı, eylemciler Filistin halkıyla dayanışma mesajlarını iletti.

Ebu Hacır adlı bir gösterici “Silahlarımız, kalbimiz ve kanımızla birlikte Kudüs kurtuluncaya kadar onların yanındayız. Bu bizim yolumuz” ifadelerini kullandı.

Trump'ın ABD Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararı dünyanın her yerinde protestolarla karşılandı. Özellikle Arap dünyasında bu hamle Filistin halkına dönük yapılmış bir provokasyon olarak görülüyor.

Taşınma işinin 14 Mayıs günü yapılması için hazırlıklar yapılıyor. O gün ABD Başkanı Trump'ın kızı ve damadının etkinliğe katılacağı kesinleşti. Trump'ın aynı zamanda Ortadoğu danışmanlığını yapan damadı Jared Corey Kushner, gayrı menkul, yatırım işleri ve yayıncılık yapıyor. Kushner İsrail'in yerleşim birimlerine verdiği destekle anılıyor.