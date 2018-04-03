soL HD | Venezuela'da paskalya: Trump kuklası yakıldı

Venezuela'da paskalya kutlamalarında ABD Başkanı Donald Trump'ın kuklası yakıldı.

Venezuela'nın başkenti Caracas'ın El Valle bölgesinde halk, bir paskalya geleneği olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın kuklasını yaktı.

Bu paskalya geleneği, Yehuda'nın alevler içinde yükselişini temsil ediyor. Her yıl, cuma günü samandan ve eski kıyafetlerden yapılmış bir oyuncak bebek asılır, paskalya gününe denk gelen pazar ise yakılır. Yanan herhangi bir şey kötülüğü, yakılması ise iyinin kötüye karşı zaferini temsil eder.

Sosyalist Parti üyesi Gabriel Brito, etkinliğin "barış yoluyla kalıcı bir direnişi" göstermek adına düzenlendiğini belirtti.

Yehuda'yı yakmak, Meksika, Brezilya ve İspanya'da dahil olmak üzere dünya çapında yaygın bir katolik geleneği. Venezuela halkının yaklaşık yüzde 92'si kağıt üstünde katolik.