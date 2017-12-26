soL HD | Tu-154 kazası kurbanlarının anısına gösteri

Rusya'nın Soçi kentinden Suriye'deki Hmeymim Havaüssü'ne uçan Tu-154 uçağının geçen yıl kaza sonucu düşmesiyle yaşamını yitiren sanatçılar ve Rus Kızılordu Korosu üyeleri düzenlenen bir performansla anıldı.

Bir yıl önce Rusya’da gerçekleşen Tu-154 uçak kazasında hayatını kaybedenler için Uluslararası Bale Yarışmaları Federasyonu ve Sanat Laboratuvarı tiyatro grubu, “Cepheden Mektuplar” adlı performanslarını Tryokhgorka Kültür Merkezi’nde sergiledi.

Balerin Nina Madan, tiyatro topluluklarının “Geçen yıl yaşanan kazayı anmak istediğini” açıkladı. Madan, “25 Aralık 2016’da gerçekleşen korkunç kazayı anmak istedik. Bu performansı Tu-154 kazasının kurbanlarına adadık” dedi.

“Yakın arkadaşımız Alexander Serov da kazada hayatını kaybetti. Baletti, burada dans etti, hep önde olmak istedi” diyen Madan, bu gösteride arkadaşlarını da andıklarını vurguladı.

Tu-154 kazasında hayatını kaybeden balet Alexander Serov’un eşi Varvara Serova, “Karadeniz’de gerçekleşen korkunç kazanın üzerinden bir yıl geçti. Arkadaşlarımızı, akrabalarımızı, tanıdıklarımızı onurlandırmak, anmak istedik” dedi.

SURİYE'DEKİ ASKERLERE KONSER VERECEKLERDİ

Tupolev 154 model yolcu uçağı 25 Aralık'ta Karadeniz’e düştü. Soçi'den kalkan uçak, Suriye’nin Lazkiye kentinde yer alan Hmeymim Havaüssü’ne gidiyordu. Mürettebat da dahil olmak üzere 92 kişiyle yolculuk eden uçağın kısa süre içerisinde kuleyle irtibatı kesildi. Uçağın düştüğü kesinleştikten sonra bölgeye giden ekipler, uçaktan kurtulan olmadığını açıkladı.

Uçakta, yeni yıl sebebiyle Suriye’de görev yapan Rus askerlerine konser vermeye giden Rus Alexandrov Kızılordu Korosu da vardı.