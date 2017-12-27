soL HD | Tarihte bugün: Afganistan'a Sovyet desteği

Afganistan'da kısa süren Sovyetler Birliği destekli sosyalizm, emperyalizmin müdahalesinden ve ideolojik saldırısından hiç kurtulamadı. Bugün dünyanın başına bela olan cihatçı çetelerin "özgürlük savaşçıları" etiketiyle süslenerek ilk sahne aldığı coğrafya Afganistan oldu.

Afganistan'da Sovyetler Birliği'nin müdahalesi, bu ülkenin tarihinde hiç görmediği bir ilerlemeye sahne oldu. Ancak, ABD emperyalizmi, Sovyetler Birliği'nin desteklediği Afganistan'daki sosyalist sistemi her türlü saldırıyla sıkıştırmaktan geri durmadı. Kullanılan silahların en önemlisi, 90'larda Yugoslavya'da sahne alan, 2000'lerde ABD'nin "düşman" ilan ederek çeşitli ülkelere işgalini meşrulaştıran, yakın zamanda Suriye ve Irak'ta IŞİD ismiyle büyük barbarlıklara imza atan cihat mangaları oldu.

Sosyalist Afganistan'a Sovyet desteği, "Sovyet işgali" olarak adlandırıldı; ilk kez burada sahneye çıkan cihatçı çeteler "özgürlük savaşçısı" olarak sunuldu.

soL HD, sosyalizmin tarihindeki bu çarpıtmalarla uğraşmaya devam edecek. Tarihte bugün, Afganistan'a Sovyet müdahalesi ve emperyalist silahların en çirkin örneğinin ortaya çıkış hikayesi soL HD bülteninde...