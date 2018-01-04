soL HD | Suriye yeniden inşa ediliyor: Rant kapıyı çalınca!

Suriye'nin yeniden inşa süreci, emperyalist devletlerin, büyük altyapı ve inşaat tekellerinin hayallerini süslüyor. Peki bu süreçte hangi ülkeler görev alacak, savaşın geride bıraktığı enkazın rantını kimler toplayacak? soL HD bu sorulara yanıt arıyor.

Yaklaşık 7 yıldır süren savaşta, Suriye büyük yıkıma uğradı, büyük kentler de dahil olmak üzere pek çok kamu binası ve konut kullanılamaz hale geldi.

Savaşın sponsorluğunu yapan emperyalist devletler, şimdi de 250 milyar dolarlık bir yıkımın yaşandığı tahmin edilen ülkenin yeniden inşaasından pay kapmaya niyetleniyor.

Cihatçı örgütlerin fonlanmasına katkı sağlayan Almanya gibi ülkelerin sürecin dışında bırakılacağı öngörülürken, Rusya, Çin ve İran'ın yeniden inşa sürecinde yer alacak başat ülkeler olduğu bildiriliyor.