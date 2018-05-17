soL HD | Suriye ordusunun Humus'taki ilerleyişi sürüyor

Humus'ta 65 yerleşim birimini ve 1200 kilometrekare alanı teröristlerden temizleyen Suriye ordusuna kent sakinlerinden destek geldi.





Humus'ta el Rastan yerleşimine giren Suriye ordusuna destek için kent sakinleri gösteri yaptı.

Suriye Arap Haber Ajansı'nın (SANA) aktardığına göre, Suriye ordusu Humus'un kuzeyinde ve Hama'nın güneyinde 1200 kilometrekarelik alanı teröristlerden temizledi. 65 yerleşim birimi ve köyde kontrol teröristlerden geri alındı.

Suriye ordusu ve silahlı gruplar mayıs ayı başında, militanlar ve ailelerinin Humus ve Hama arasında kalan bölgelerden tahliye edilmesine ilişkin bir anlaşmaya varmıştı. Türkiye'nin kontrol noktalarından konvoy geçişine izin vermemesi nedeniyle, Suriye'de cihatçı militanlar ve ailelerininden oluşan bir grubun Humus'un kuzeyi ve Hama'nın güneyinden tahliyesinin ertelendiği bildirilmişti.