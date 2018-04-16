soL HD | Suriye halkı: Bize korkmak yasak

Suriyeliler, ülkenin bombalanmasından bir gün sonra, hiçbir değişiklik olmamış gibi Şam sokaklarında işlerine devam etti. Halkın saldırılardan korkmadığı ve zafere olan inancının arttığı gözleniyor.

Başkent Şam'da ABD-Fransa ve İngiltere'nin hava saldırısıyla ilgili değerlendirmelerine başvurulan Suriyeliler, saldırıların kendilerini ve gündelik yaşamı etkilemediğini vurguladı. Pazar günü Şam sokaklarında hayat olağan akışıyla devam ederken, bir yurttaş, “Bize korkmak yasak” ifadesini kullandı. Suriyeliler genel olarak, neredeyse sekiz yıla yaklaşan kriz koşullarından farklı bir durum yaşamadıklarını belirtti.

“Batının ve terörist grupların başarısızlığı” olarak değerlendirdikleri saldırıların gündelik yaşamlarını etkilemediğini vurgulayan Şamlılar, zafer konusundaki inançlarını yineledi.

Suriye halkının verdiği görüntü, devletlerin politikalarının haklılığının, halk desteğiyle doğrulanabileceğini bir kez daha gösteriyor.