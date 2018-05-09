soL HD | Sosyalizmin cennetini hatırlayanlar var

Büyük Anayurt Savaşı'nda Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası'nı alt edişinin 73. yıldönümü Rusya'da sosyalizmden bahsedilmeksizin anılıyor. Ancak İkinci Dünya Savaşı'nın hâlâ aramızda olan gazilerinden biri, savaş öncesi sosyalizm dönemini "cennet" olarak hatırlıyor.





Sovyetler Birliği ordusunda savaşan ve Leningrad'ı özgürleştirenlerden biri olan Klavdiya Vasilieva, özgürlük mücadelesini, Tambov sokaklarında Saint George kurdeleleri dağıtarak sürdüyor.

1941'deki Büyük Anayurt Savaşı hakkında konuşurken, savaşın başlangıcında henüz 20 yaşında olduğunu, sağlık memuru olarak işe başladığını ve o zamanların hayatında ilk kez yeterince yemek yiyebildiği zamanlar olduğunu belirtiyor.

"Burası bir cennet gibiydi, hayatımda ilk defa bu kadar çok yemek yiyordum çünkü devlet eğitim masraflarımı karşılıyordu. 50 rublelik bir burs alıyordum. Okul kiramı ödüyordu. Ama bu durum kısa sürdü. Savaş çıktı ve savaşın başından beri benim gibi genç insanlar orduya çağrıldı."

'ALMANLAR SALDIRDIĞINDA YAPACAK ÇOK İŞ ÇIKTI'

Kocasıyla, savaşın başlangıcından kısa bir süre sonra tanıştı. "Leningrad yakınındaki bölgede görev yaparken Karşı İstihbarat İnceleme Bölüğü'nden kıdemli bir çavuşla karşılaştım."

Daha sonra görüşmeye başladılar ve nihayetinde evlendiler. Kocası Uzak Doğu'da göreve başladı ve uzun bir süre birbirlerini göremediler. Klavdiya, adını Tamara koyduğu bir kız çocuk dünyaya getirdi.

"Kendi bölüğümün Komsomol [Leninist Komünist Gençlik Birimi] örgütleyicisiydim. Gazeteleri okumak için çok zamanım vardı. Askerler bir köprü inşa ediyor, ben de yakın bir yerde oturup onları izliyordum. Almanlar saldırdığında yapacak çok iş çıkmıştı" diyor Klavdiya.

LENİNGRAD CEPHESİNDE SAVAŞTI

Leningrad cephesinde savaşıp şehrin kurtarılmasında rol oynadı. Savaş bittikten sonra da kocasını beklemeye başladı. Kocası geldiğinde, Klavdiya'yı tanıyamadı. Çok uzun bir süredir ayrı kalmışlardı.

"Biri kapıyı çaldı. Dışarı çıktım. Çok komiktir. Adam [kocam] 'Belyaeva burada mı yaşıyor?' diye sordu. 'Evet, buyurun' dedim. İçeri girdi, ben de onu takip ettim. İçeride bir gaz lambası ve Tamara, kızımız vardı. Onu kapıda karşılayaın karısı olduğunu anlamıştı." Bu olayın onu kahkahalara boğduğunu söylüyor Klavdiya.

Savaş bittiğinde memleketine dönüp çalışmaya başladı. Yirmi yıl önce daha büyük bir şey yapmaya ihtiyaç duyduğunu hissetti ve farkındalık arttırma işine başladı.

Bugün, okul ve üniversitelerden Klavdiya'yı savaş hakkında sunumlar yapması için çağırıyorlar. Zafer Günü yaklaşırken, Tambov sokaklarını arşınlayıp diğer gönüllülerle birlikte Saint George kurdeleleri dağıtıyor. Kurdele verdiği insanlara "Savaşsız bir hayat, her şeye değer" diyor.

Büyük Anayurt Savaşı'nda Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanya'sını alt edişinin 73. yıldönümü Rusya'da sosyalizmden bahsedilmeksizin anılıyor.