soL HD | Sıfır-avro Marx banknotu basıldı

Komünizmin kurucusu Karl Marx'ın doğduğu kentte 200'üncü doğum günü etkinlikleri için hazırlıklar yoğunlaştı. Üzerinde Marx'ın resmi bulunan sıfır-avro banknotlar basıldı.

Karl Marx'ın doğduğu kent olan Trier, bu yıl 5 Mayıs'ta 200'üncü doğum günü etkinliklerine hazırlanıyor. Trier'de Marx'ı sembolize ettiği düşüncesiyle sıfır-avro banknot basıldı. 200'üncü doğum günü etkinliklerinin kentte turizmi canlandırması bekleniyor. Sıfır-avro banknotlardan da gelir elde edilmesi planlanıyor.

Trier Turizm Bürosu'nun bastırdığı, üzerinde Marx'ın görüntüsü bulunan sıfır-avro sahte banknotların 3 avro (3,63 dolar) karşığında satılması planlanıyor. Şimdiden Çin, Rusya ve Avustralya'dan talep geldiği belirtiliyor.

Trier'de Marx'ın doğum günü kapsamında Rhineland devlet müzesinde dört sergi açılması ve Çin yönetiminin bağışladığı bronz Marx heykelinin açılışı gibi bir dizi etkinlik bulunuyor.

Kentte trafik lambaları da Marx çizimleriyle donatılmıştı.