soL HD | Rusya'da başkanlık seçimi manzaraları

Rusya'da 2018 Martı'nda yapı​lacak başkanlık seçimleri için olası adaylar çalışmalarına başladı. Her ne kadar Devlet Başkanı Putin rakipsiz görünse de, diğer adaylar da siyasi çalışmalarını yoğunlaştırdı.
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Pazartesi, 25 Aralık 2017 18:28

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ​geçen cuma ​Moskova Kızıl Meydan'da yapılan Gece Hokey Ligi dostluk maçında yerini aldı. Rus lider, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Olimpiyat şampiyonu ve Sovyet buz hokeyi sporcusu Vyaçeslav Fetisov ve jazz sanatçısı Igor Butman gibi isimlerle beraber oynadı.

Rusya Federasyonu Komünist Partisi lideri Gennadiy Züganov, Rusya'da düzenlenecek başkanlık seçimleri için Lenin Devlet Çiftliği yöneticisi Pavel Grudinin'i aday gösterdi.

Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy destekçileri, ​dün​ Navalnıy'ın başkan adaylığına destek vermek için Rostov-na-Donu'nda yürüyüş gerçekleştirdi.​ Navalnıy, başkan adaylığı için gerekli olan bütün belgeleri Merkez Seçim Komisyonu'na teslim etti.​ ​


Rus televizyon sunucusu ve ​diğer bir aday​ olan​ Ksenia Sobçak, "123 Zor Adımlar" başlıklı seçim programını açıkladı. Konuşmasında kişisel özgürlüklerin öneminden ve Rusya'​da ​yapacağı reformlardan bahsetti. ​