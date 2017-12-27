soL HD | Rusya, Suriye’deki askeri üssünü genişletti

Rusya, Suriye’nin Tartus kentinde yer alan askeri üssünü genişletme kararı aldı.

Rus Parlamentosu’nun üst kanadı olan Rusya Federasyon Konseyi, Rusya’nın Suriye’nin Tartus kentinde yer alan askeri limanı genişletme kararını onayladı. Oylama Salı günü Moskova’da yapıldı.

Rusya Federasyon Konseyi Savunma Komitesi Başkanı Viktor Bondarev anlaşmanın, "Rusya’nın Suriye’nin durumunu istikrara kavuşturmak ve uluslararası arenada yerini sağlamlaştırmak için” atılan çok önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Anlaşma 49 yıl yürürlükte kalacak ve istenildiğinde 25 yıl daha uzatılabilecek. Anlaşmaya göre Rusya, 11 savaş gemisini ticari ve teknik açıdan kritik görülen yerlerde tutma hakkına sahip olacak.