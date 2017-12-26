soL HD | Romanya’da Çavuşesku’lar anıldı

Sosyalist Romanya'nın Devlet Başkanı Nikolay Çavuşesku ve eşi Elena Çavuşesku'yu ananlar, komünist liderin ve eşinin öldürülüşünün bir siyasi cinayet olduğunu söyledi. Çavuşesku'lar sosyalizmin çözülüşü sürecinde yükselen antikomünist histerinin önde gelen kurbanları olmuş ve adaletsizce kurşuna dizilmişlerdi.

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