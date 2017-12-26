soL HD | Romanya’da Çavuşesku’lar anıldı

Romanya’nın kurşuna dizilen komünist lideri Nikolay Çavuşesku ve eşi Elena Çavuşesku katledilişlerinin 28. yılında Bükreş’te anıldı.
Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Devlet Başkanı Nikolay Çavuşesku ve eşi Elena Çavuşesku dün Bükreş’teki mezarları başında anıldı. Kurşuna dizilerek öldürülmelerinin yıldönümünde mezarları başında toplanan grup, marşlar ve Çavuşesku’nun konuşmalarını dinledi; Romen geleneklerine uygun olarak mezar başında şarap içti.
KURŞUNA DİZİLEREK ÖLDÜRÜLDÜLER
Nikolay ve Elena Çavuşesku 22 Aralık 1989 tarihinde Bükreş'te karşıdevrimcilerin işgal ettiği Komünist Parti Merkez Komite binasından helikopterle kaçmaya çalışmıştı.
1965’te iktidara gelen Çavuşesku, eşi Elena'yla beraber 25 Aralık 1989 günü Targovişte’de kurşuna dizilerek öldürülmüştü. Görgü tanıklarına göre, Çavuşesku ölmeden önce Enternasyonal'i söylemişti.