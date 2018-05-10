soL HD | Polis köpeklerine emeklilik töreni yapıldı

Ekvador'un başkenti Quito'da narkotik operasyonlarında çalışan polis köpekleri için emeklilik töreni düzenlendi.





Ekvador polisi, dün Quito'da 61 polis köpeği için resmi bir emeklilik töreni düzenledi.

Yasadışı uyuşturucu operasyonlarındaki yorulmak bilmez çabaları için hayvan meslektaşlarına teşekkür için düzenlenen törende Köpek Eğitim Merkezi Müdürü Ivan Ayala bir konuşma yaptı.

'ONLAR GERÇEK KAHRAMANLAR'

Ayala, köpeklere 9 yıllık hizmetleri için şükran duyduklarını belirtti ve "Bunlar elden çıkarttığımız nesneler ya da iş araçları değil: Bunlar büyük polis memurları, gerçek kahramanlar" dedi.

Köpeklerin büyük bölümü yeni hayatlarına -Labrador, Alman kurdu ve Golden Retriever'lar- eski eğitimcilerinin yanında devam edecek. Ayrıca, dikkatli seçilmiş yeni sivil sahipleri de olacak.

Yaşamları boyunca iş sahibi başka olan köpekler gibi, neşeli bir emekliliğe hazırlanıyorlar.