soL HD | Peru'da eski diktatörle 'af' pazarlığı

Peru’nun eski diktatörü Fujimori, hastaneye kaldırıldıktan sonra affedildi. Fujimori, affından dolayı Devlet Başkanı Kusinski’ye teşekkür etti, Peru halkından özür diledi. Yolsuzluk dosyası kabarık olan Kusinski'nin siyasi hesapları nedeniyle af kararı çıkarttığı belirtiliyor.

Peru Devlet Başkanı Pablo Pedro Kusinski, 25 yıl hapis cezası hükümlüsü eski diktatör Alberto Fujimori’yi iki gün önce “sağlık nedenleri” gerekçesiyle affetti. Ancak af kararının ülke siyasetinde bir pazarlığın ürünü olduğu tahmin ediliyor.

79 yaşındaki eski diktatör, dün hasta yatağında bir açıklama yaparak karar nedeniyle duyduğu “sonsuz mutluluğu” dile getirdi.

'SÜPRİZ' HASTANEDE GELDİ, KARMAŞIK DUYGULAR YAŞADI

Eski Peru diktatörü Alberto Fujimori kalp aritmisi nedeniyle tedavi gördüğü Lima’daki hastanede 25 yıl hapis cezasının affedilmesinin ardından dün bir açıklama yaptı. Kusinski'nin kararının kendisine “sürpriz” olduğunu söyleyen Fujimori, “sonsuz mutluluk” ve aynı zamanda “büyük pişmanlık” duyduğunu belirtti.

Kusinski’ye kendisini “avutan bu cömertçe jesti” için teşekkür eden eski diktatör, affedilmesinin hayatında yeni bir sayfa açacağını ve artık Kusinski’nin uzlaşma çağrısını kesin bir biçimde destekleyeceğini de söyledi.

Fujimori Cumartesi günü tansiyonu düştüğü için hastaneye götürülmüş, doktorlarca kalp aritmisi tanısı konulmuş; ertesi gün de Kusinski tarafından affedilmişti. Video görüntülerinde hayli "sağlıklı" görünen Fujimori'nin hastalığı konusunun da "düzmece" olabileceği düşünülüyor. Peruluların öfkesi bitmek bilmiyor; göstericiler sokakları dolduruyor.

PAZARLIK İDDİASI

Kusinski’nin bu kararı, 2016 seçimlerindeki en güçlü rakibi Keiko Fujimori’nin de aralarında olduğu Fujimori ailesiyle yaptığı pazarlıklar sonucu aldığı iddia ediliyor. Kusinski’nin başında olduğu hükümet, yolsuzluklar nedeniyle görevden alınma oylamasından Keiko Fujimori’nin başında olduğu Fuerza Popular’ın (FP) desteğiyle kurtulmuştu.

Karar sonrası başkent Lima başta olmak üzere birçok kentte protesto gösterileri düzenlendi.

'ÖLÜM MANGALARI'YLA HATIRLANIYOR

1990-2000 yılları arasında ülkeyi yöneten Fujimori, kendisine bağlı ölüm mangaları kurarak Aydınlık Yol gerillalarıyla savaşta on binlerce kişinin katledilmesinden, çok sayıda siyasetçi ve gazetecinin kaçırılmasından sorumluydu.

Japon asıllı diktatör, iktidardan düşmesinin ardından hakkındaki davalardan kurtulabilmek için bu ülkeye sığınmış ve 2007 yılında Peru’ya iade edilmişti.

Ölüm mangalarına talimat vermek, kaçırma olayları ve rüşvet gibi suçlamalarla 25 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.

Fujimori'nin hastanedeki "özür" konuşması ve halkın tepkisi soL HD'nin videosunda...