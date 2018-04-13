soL HD | Peru'da Amerikalar Zirvesi protesto edildi

Lima'da göstericiler Peru başkentinde başlayacak Amerika Zirvesi'nden bir gün önce ABD hükümetine ve ABD Başkanı Donald Trump'a karşı yürüyüş gerçekleştirdi.
Trump, NAFTA müzakerecesi Robert Lightizer'le birlikte bu yıl Amerika Zirvesi'ne katılımını iptal edip Duma'daki sözde kimyasal saldırılara odaklanmak istediğini belirtmişti.
Zirveye Donald Trump'ın yerine kızı Ivanka Trump ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence katılıyor.
Bu yıl sekizincisi düzenlenen Amerikalar Zirvesi, 13-14 Nisan günleri Lima'da gerçekleşiyor. İlki 1994 yılında düzenlenen zirveye, bugüne dek ABD başkanları hep katıldı.