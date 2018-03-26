soL HD | 'Pardon, güveninizi ve verilerinizi istismar ettik'

Bu 'şık' açıklama yüzyılın teknoloji startlarından Marc Zuckerberg'ün 'gizlilik skandalı' bacayı sardıktan sonra yaptığı özür açıklamasının tercümesi. Yakın zamana kadar, Amerikan siyasi çevrelerinde 'başkan adaylığı' bile konuşulan bu parlak figürün icat ettiği sosyal medya şirketi Facebook topun ağzında. Peki ya diğerleri?

"Sizin bilgilerinizi koruma konusunda bir sorumluluğumuz var. Yapamazsak, bunu hak etmiyoruz demektir"... "Bu bir güven istismarı ve zamanında önlem almadığımız için üzgünüm"... "Bu topluluğa inandığınız için teşekkürler. Sizin için daha iyisini yapacağız, söz veriyorum"...

Zuckerberg Facebook'un gizlilik skandalı için tam sayfa ilanlar vererek insanların güvenini istismar ettikleri için özür diliyor.

Julian Assange geçtiğimiz günlerde paylaştığı bir tweet'te zamanında Zuckerberg'ün yaptığı bir yazışmada kendisine güvenenlerle ilgili kullandığı nitelemeyi hatırlattı: "Kafasızlar" (dumb fucks).

Bu yazışmanın aslı, 2010'da Business Insider'ın genel yayın yönetmeni Nicholas Carslon tarafından yayımlanmıştı. 19 yaşındaki Zuckerberg'ün "The Facebook"u ilk kez okul arkadaşlarına açtıktan sonra yurt odasında instant messenger'dan (IM) bir arkadaşıyla yaptığı konuşma şöyleydi:

"Zuck: Evet, Harvard'dan birine dair bilgiye ihtiyacın olursa.

Zuck: Sadece sor.

Zuck: 4 binden fazla e-posta, resim, adres, SNS sahibiyim.

[Arkadaşı]: Ne? Bunu nasıl beceriyorsun?

Zuck: İnsanlar yolluyor.

Zuck: Neden bilmiyorum.

Zuck: "Bana güveniyorlar"

Zuck: Kafasızlar."

Assange tweet'inde, "Facebook hesabımı sildim. Gerçekte hiçbir zaman olmadı. Gerçek arkadaşlar, kullanıcıları kendisine güvendikleri için 'kafasızlar' olarak niteleyen bir megalomanyak tarafından kontrol edilen muazzam bir istihbarat veritabanına arkadaşlarını teslim etmez" ifadelerini kullandı.

Aşağıda “Olmayan hesabı nasıl sildin?” konulu yorumlar bir yana, Assange'ın bu paylaşımı da genel bir kampanyanın parçası oldu.

#deletefacebook kampanyasının sonucunda ciddi miktarda kullanıcının Facebook'u hesabını kapattığı belirtilirken, Batı'nın tüm anaakım medyası da Facebook'u yerden yere vurmaya devam ediyor.

Elon Musk da koroya katıldı ve şirketlerinin Facebook hesaplarını sildi. SpaceX ve Tesla'nın Facebook'taki hesaplarının 5 milyon kadar takipçisi olduğu belirtiliyor. Ancak SpaceX'in Twitter, YouTube, Flickr ve Instagram'da (Instagram, Facebook'a ait bir uygulama) hesapları duruyor.

NEDEN ŞİMDİ, YA DİĞERLERİ?

Geçtiğimiz günlerde patlak veren ve Facebook'u hedef tahtasına koyan skandala göre, Cambridge Analytica adlı bir data analiz şirketi 50 milyon Facebook kullanıcısının verilerini siyasi danışmanlık hizmetleri için kullandığı açığa çıktı. Seçimlere müdahale için kullanılan bu yöntemlerin yeni olmadığı biliniyor.

Konunun sosyal medya ayağında Facebook'a bağlanmasıyla birlikte “kişisel verilerin güvenliği” bahsi üzerinden büyük bir tartışma dönüyor.

Ocak ayında George Soros, Facebook ve Google'ın "toplum için tehlike" olduğunu ve "günlerinin sayılı olduğunu" söylemişti.

Soros, bugüne dek "yenilikçi"liğin bayrağını elinde tuttuğu konusunda şüphelere yer bırakılmayan şirketlerle ilgili "yeniliğin önünde engel oluşturduklarını" söylemiş ve sosyal medya şirketlerinin insanların düşünme biçimlerini ve davranışlarını onlar farkında olmadan etkilediğini ve bunun "demokrasi, özellikle de seçimler için ciddi ters etkileri olduğunu" belirtmişti.

Bu haberden birkaç gün sonra, Facebook "gizlilik ilkelerini" yayımlayarak insanlara bu konularda eğitim verecek videolar hazırladığını duyurmuştu.

Soros'un "işaret fişeği" bir yana, sosyal medya şirketlerinin özel verilere ulaşımı ve bunların her türlü ticari ve siyasi manipülasyon ve istihbari bilgi olarak kullanıldığı gerçeği yeni değil. Her nasılsa, günümüzde bu ya görmezden geliniyor ya da insanlar bilmek istemiyor.

Bugün Facebook'la ilgili yürütülen tartışmanın merkezinde duran "kişisel bilgilerin güvenliği" konusu, Google, Yahoo, Amazon, Apple, Microsoft gibi "büyük"lerin yanında, internetten akıllı telefonunuza indirip kullandığınız her türlü oyun ve diğer hayatı kolaylaştıran uygulamalar için de geçerli.

Bu konuda dönem dönem "açığa çıkan sorunlar olduğunda" şirketler "özür diliyor" ve kimi zaman da büyük davalar açılıyor. Yakın dönemde çıkan birkaç haberle Google hakkındaki güvenin de "temelsiz" olduğunu hatırlatabiliriz.

Zaman zaman çıkan “faydalı bilgilerle” iç rahatlatıcı yöntemler öğrenen kullanıcılar, ellerinden geldiğince kendilerini koruyarak yollarına devam ediyor.

#deletefacebook kampanyasına anaakım medyadan bir katkı da Newsweek'ten geldi. Facebook'ta kişisel verilerinizi nasıl korursunuz konusunda bir “kılavuz” yayımlayan Newsweek, kılavuzun sonunda “mutlak güvenlik için Facebook hesabınızı silin” tavsiyesinde bulunuyor.





Popüler dalgalardan kendinizi ayırıp öğrendiklerinize kulak kabartmak ve önlemler almak konusundaki cesaretinizi toplamak en iyisi. Ama bugün Facebook hesabınızı kapatmak için buna bile ihtiyaç yok: Herkes kapatıyor, siz de silin...