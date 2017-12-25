soL HD | Noel ağacı Belgradlılar'ı kızdırdı

Belgrad'da Belediye Başkanı Sinisa tarafından kent merkezine konan 83 bin avro değerindeki Noel ağacı, Belgrad sakinlerinin tepkisine neden oldu. Ağacın altına eleştirel notlar bırakılırken belediye başkanı, ağacı sağlayan şirketle yaptığı sözleşmeyi iptal etti.

Belgrad'da 83 bin avro değerindeki Noel ağacı, dünyanın en pahalı Noel ağacı olarak kayıtlara geçti.

Süslemeleriyle dikkat çeken 18 metrelik ağaç, New York'ta Rockefeller merkezdeki ağaçtan ve hatta Roma'daki dünyaca ünlü noel ağacından daha pahalı.

'BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANSIN'

Sergilenmeye başlandığı haftanın başından beri Belgrad sakinleri, ağacın altına belediye başkanını ve yerel yönetimi eleştiren yazılar bırakıyor. Bırakılan mesajlarda, "Belediye Başkanı tutuklansın”, "Uzun süre hapis için daha küçük bir ağaç” ve "Hırsızların başkanla birlikte hapiste olmasını diliyorum” gibi ifadeler yer aldı.

Maliyetin ağacın metre karesi başına 5 bin avro olduğunun ortaya çıkmasının ardından Belgrad Belediye Başkanı Sinisa, Keep Light şirketiyle olan sözleşmeyi iptal etti. Keep Light'sa ağacın Belgrad halkına bağışlandığını açıkladı.