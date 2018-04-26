soL HD | Kolombiya'da öğrenciler devlet okullarına destek istedi

Kolombiya'nın başkenti Bogota sokaklarında dün binlerce öğrenci ülkenin eğitim sisteminde reform yapılması isteğiyle sokakları doldurdu.
Kolombiya Eğitim Kredi ve Teknik Çalışmaları Vakfı (ICETEX) binası önünde toplanarak yürüyüşe geçen öğrenciler, sloganlar atarak döviz ve pankartlarla isteklerini dile getirdi.
Yoğun güvenlik önlemlerine karşın beş saat boyunca yürüyüş yapan öğrenciler ve polis arasında herhangi bir karşı karşıya geliş yaşanmadı.
ÖZEL ÜNİVERSİTELER DESTEKLENİYOR
Ser Pilo Paga programı kapsamında hükümet özel eğitim birimlerine katılan öğrencilere mali destek sağlıyor. Öğrencilerse bunun yerine devlet üniversitelerinin desteklenmesi gerektiğini savunuyor.
Kolombiya genelinde, 32 devlet üniversitesinde 40 bin kadar öğrencinin, Yüksek Öğrenim Öğrencileri Ulusal Buluşması'nın (ENEES) kararıyla, benzer eylemler düzenlediği kaydedildi.