soL HD | Kim Jong-un, Güney Koreli pop şarkıcılarının konserini izledi

KDHC lideri Kim Jong-un ve eşi Ri Sol Ju, ülkelerinin başkenti Pyongyang'da düzenlenen bir konserde Güney Kore'nin bütün dünyayı kasıp kavuran pop müziği K-pop'un önde gelen isimlerini dinledi.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) ile Güney Kore arasındaki buzların çözülme emaresi gösterdiği bir dönemde düzenlenen konser, 10 yıldan fazla bir süredir KDHC'de Güney Koreli pop müzik sanatçılarının bir performans gerçekleştirmemesi nedeniyle ilk niteliğinde.

Böylece KDHC'li bir lider Güney Koreli şarkıcıların gerçekleştirdiği bir konsere ilk defa katılmış oldu.

'Bahar Geliyor' adı verilen konserde Güney Kore'nin emektar şarkıcılarından Cho Yong-pil, Lee Sun-hee, rock yıldızı Yoon Do-hyun, şarkıcı Baek Ji-young ve Instagram'da 4,6 milyon takipçisi olan K-pop kadın grubu Red Velvet sahne aldı.

KDHC lideri Kim'in bazı şarkılara el çırparak eşlik ettiği ve konserden sonra müzisyenlerle fotoğraf çektirdiği görüldü.

Güney Kore'nin Pyeongchang kentinde düzenlenen 23. Kış Olimpiyatları açılış töreninde Güney ve Kuzeyli sporcular birlikte yürümüştü.

Son olarak Kim, Çin'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmişti. Bu KDHC'li liderin ilk yurtdışı gezisi oldu.