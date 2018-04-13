soL HD | Kemal Okuyan'dan Afrin Operasyonu'yla ilgili önemli açıklamalar

Yön Haber Genel Yayın Yönetmeni Erdal Emre'nin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Afrin Operasyonu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yön Haber Genel Yayın Yönetmeni Erdal Emre'nin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Afrin Operasyonu ve Suriye'deki diğer gelişmelerle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Okuyan, Türkiye'nin Suriye yenilgisini hazmedemeyen Erdoğan'ın sahaya yeniden dönme çabası olarak nitelediği Afrin Operasyonu'nun yanısıra, ÖSO, Suriye'de kimyasal saldırı iddiaları ve bölge üzerine süren işbirlikleri ve pazarlıklar, Skripaller olayı gibi gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

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